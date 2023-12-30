وأفادت الهيئة بأن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 2 بالمئة أو 50.9 مليار دولار عن المستوى المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، عن وانج تشون ينج، نائبة مدير الهيئة، قولها إن الديون الخارجية المستحقة على المصارف هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل.

وأضافت وانج أن حجم الديون الخارجية المستحقة على الصين سيبقى مستقراً، فيما ستظل أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.