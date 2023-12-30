وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.13 بالمئة خلال جلسة الجمعة، إلى 2062.98 دولار للأونصة. وارتفع بنحو 13.1 بالمئة هذا العام وهو أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أظهرت تباطؤا في التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من العملات أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.75 بالمئة خلال جلسة الجمعة إلى 23.79 دولار للأوقية، وعلى أساس سنوي انخفضت الأسعار بنحو 0.66 بالمئة.