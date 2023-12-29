وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، الجمعة، ليسجل مكاسب لسابع أسبوع وأفضل أداء له في ديسمبر منذ 2021.

واختتم المؤشر العام مرتفعا 12.6 بالمئة، وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا الشديد التأثر بأسعار الفائدة بين القطاعات الأفضل أداء.

وحققت الأسواق العالمية سلسلة مكاسب على مدى الشهرين الماضيين في ظل تراجع عوائد السندات بفضل آمال خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في أوائل 2024. لكن البنك المركزي الأوروبي لم يشر بعد إلى أي خفض محتمل مقبل على الرغم من إشارة الأسواق المالية إلى وجود فرصة 80 بالمئة أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في مارس.

وتعافى المؤشر القياسي الأوروبي أكثر من 12 بالمئة بعد تسجيله مستويات متدنية في مارس في أعقاب تأثر الأسواق العالمية بالانهيار السريع للبنك السويسري كريدي سويس والبنك الأميركي سيليكون فالي.

وتفوقت الأسهم الإيطالية على نظيراتها الإقليمية هذا العام بصعودها نحو 30 بالمئة، بينما تذيلت الأسهم السويسرية والبريطانية المكاسب.

وتصدرت أسهم قطاع الإعلام المكاسب اليوم بتقدمها 0.5 بالمئة وتلاها قطاع المصارف.

وزادت الأسهم الإسبانية 0.2 بالمئة بعدما أظهرت قراءة أولية أن معدل التضخم على أساس سنوي هبط إلى 3.1 بالمئة في ديسمبر من 3.2 في الشهر السابق.

وارتفع أيضا المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة اليوم الجمعة ليختتم العام محققا مكاسب 3.8 بالمئة، لكنه تخلف عن أغلب المؤشرات الأوروبية.

وسيتوقف العمل في بورصات أوروبا في الأول من يناير بمناسبة عطلة بداية العام الجديد.