وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وذكرت روستات "ترجع التغيرات في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية".

وأضافت روستات أنها عدلت أيضا نمو الناتج المحلي في 2021 إلى 5.9 بالمئة، صعودا من التقدير السابق البالغ 5.6 بالمئة.

وتعافى الاقتصاد الروسي بقوة هذا العام مدفوعا بازدياد الإنفاق الحكومي خاصة على الإنتاج العسكري.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2023، إلا أن بوتين قال في 14 ديسمبر إن نمو هذا العام سيصل إلى 3.5 بالمئة.

وتوقع المحللون الذين شاركوا في استطلاع رويترز تباطؤ النمو إلى 1.1 بالمئة العام المقبل في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة.

وتأكد في وقت سابق هذا الشهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث من العام 5.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي حينما تقلص 3.5 بالمئة.