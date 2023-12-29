وأضاف أن هناك مناقشات جارية لإضافة 11 شركة طيران أخرى بحلول نهاية العام المقبل.

وصرح في مقابلة "نجري حاليا محادثات مع 11 شركة طيران. نريد جلبهم إلى مطارنا قبل نهاية 2024... هناك شركات طيران من أميركا الشمالية والشرق الأقصى وأوروبا الوسطى".

وقال إنه من المتوقع أن تبدأ خمس شركات منها العمل من مطار إسطنبول خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

وفي حفل بمناسبة بدء الرحلات الجوية لشركة إير تشاينا، قال بيلجن إن مطار إسطنبول هو ثالث أكبر مطار في العالم من حيث عدد شركات الطيران التي يخدمها بعد مطاري بانكوك وباريس شارل ديغول إذ وصل العدد إلى 100 شركة طيران.

وأضاف أنه وفقا لهذا المقياس، سيصبح مطار إسطنبول الأكبر في العالم إذا وافقت شركات الطيران الإحدى عشرة التي تجري محادثات معها حاليا على العمل هناك.

وفيما يتعلق بمسألة شركات الطيران منخفضة التكلفة، عبر بيلجن عن حذره قائلا "(هذه الشركات) يمكن أن توسّع السوق من جهة وتضر بالمنافسة من الجهة الأخرى. ولهذا السبب، نحن أكثر انتقائية واستراتيجية تجاه شركات الطيران منخفضة التكلفة".

وقال إن الصالة الحالية بالمطار قادرة على خدمة ما يصل إلى 120 مليون مسافر، وسيتم تنفيذ استثمار في مبنى صالة جديدة بعد الوصول إلى ذلك العدد.