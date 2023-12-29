وشهدت الأسواق العالمية صعودا منذ منتصف ديسمبر، عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن البنك المركزي الأوروبي قدم توقعات مختلفة.

ومع ذلك، فإن المؤشر ستوكس في سبيله لتسجيل مكاسب بنحو 13 بالمئة هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات محدودة في آخر يوم للتداول من العام الحالي، مع إغلاق البورصات في جميع أنحاء أوروبا في الأول من يناير بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

تحركات المؤشرات

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.30 بالمئة بحلول الساعة 9:53 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي، فضلا عن تحقيق أفضل أداء لشهر ديسمبر منذ 2021.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.28 بالمئة، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.33 بالمئة، ومؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 0.27 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات الإعلام 0.6 بالمئة، في حين صعدت السلع الشخصية والمنزلية 0.4 بالمئة في أول مكاسب لها خلال خمس جلسات.

وارتفعت الأسهم الإسبانية 0.3 بالمئة، بعد أن أظهرت القراءة الأولية أن معدل التضخم في 12 شهرا، تراجع إلى 3.1 بالمئة في ديسمبر، بعد أن كان 3.2 بالمئة خلال 12 شهرا حتى نوفمبر.