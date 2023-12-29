وأكد التقرير السنوي، الصادر عن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات ويقدم نظرة شاملة لقطاع الأغذية والمشروبات في البلاد، على النمو القوي لتجارة الأغذية والمشروبات، مع التركيز على الاتجاهات الرئيسية التي تسهم في تشكيل القطاع، وتزايد أهمية القدرة على الحصول على الخيارات المختلفة للعلامات التجارية الاستهلاكية.

وتوقع أن تصل صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى ما قيمته 23.2 مليار دولار (85.4 مليار درهم) بحلول 2025، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وصنف التقرير النتائج إلى سبع فئات، حيث تفوقت فئة الأطعمة سهلة التخزين والوجبات الخفيفة والمخبوزات على معدل النمو الإجمالي لسوق الأطعمة والمشروبات، وبلغ معدل نمو المخبوزات أكثر من 50 بالمئة.

في الوقت نفسه، شهد قطاع المشروبات نمواً ملحوظاً، حيث حققت فئة المشروبات الرياضية نمواً بنسبة 15 بالمئة.

وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات " يعكس التقرير السنوي لعام 2023 مرونة وديناميكية قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات، ويأتي النمو المستدام في القطاعات الرئيسية وبروز المُصنعين والمنتجين الصغار كمساهمين مهمين في القطاع تأكيداً على قدرة الصناعة على التكيف مع المتغيرات. ومع التحولات التي تقودها العوامل الاقتصادية وتنامي متطلبات المستهلكين، يعد التقرير السنوي وسيلة مهمة للمعنيين في القطاع لاتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات ودراسات وتحليلات شاملة ومفصلة، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو واستمراريته".