وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنها أنهت "مناقشاتها فيما يتعلق بزيادة محتملة لحصتها في موبايلي".

وتابعت "يأتي هذا القرار بعد فترة من المناقشات، التي لم تتمكن من خلالها المضي قدما بالصفقة المحتملة. لذلك قررت المجموعة عدم متابعة الصفقة المحتملة".

ومجموعة &e، التي كانت تسمى سابقا اتصالات، هي أكبر مساهم في موبايلي بحصة تبلغ 27.99 بالمئة. وقدمت عرضا في مارس من العام الماضي لزيادة حصتها واقترحت سعرا 47 ريالا (12.53 دولار) للسهم.

وقالت &e إنها ستواصل تقديم دعمها لموبايلي باعتبارها أكبر مساهم فيها، وأشارت إلى أنها تظل متفائلة بمستقبل الشركة في ظل سرعة تنامي السوق السعودية.