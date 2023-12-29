وأجلت القاضية إيفون جونزاليس روجرز من محكمة جزئية في كاليفورنيا الخميس جلسة كان مقررا لها الخامس من فبراير 2024 لنظر دعوى جماعية مقترحة، بعد أن قال محامو غوغل والمستهلكين إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.

وطالبت الدعوى بخمسة مليارات دولار على الأقل. ولم يتم الكشف عن بنود التسوية، لكن المحامين قالوا إنهم وافقوا على ورقة شروط ملزمة من خلال وساطة، ويتوقعون تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير 2024.

ولم ترد غوغل ولا محامو المستهلكين مقدمي الدعوى على الفور على طلبات للتعليق.

وقال المدعون إن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بغوغل أتاحت لها تتبع نشاطهم حتى عندما يقومون بتفعيل خاصية "التصفح المتخفي" على المتصفح غوغل كروم أو تفعيل وضع التصفح "الخاص" على المتصفحات الأخرى.

وقالوا إن هذا سمح لغوغل بالاطلاع على كنز من المعلومات الخاصة بهم من خلال التعرف على أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق و"الأشياء المحرجة المحتملة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.