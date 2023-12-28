يندرج هذا التمويل، الذي وقعه الوزير المكلف بالموازنة فوزي لقجع، ومدير العمليات بالبنك الأوروبي في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ليونيل رابايي، في إطار الجهود التي تبذلها المغرب من أجل عصرنة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات، ودعم قدرات التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

ويهدف أيضا إلى دعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة، وإعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، وتعزيز السياحة البيئية.

ويسعى المغرب إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المئة بحلول سنة 2030، والانتقال نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.