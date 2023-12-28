ومن المتوقع أن تنفق العائلات العام المقبل 231 يورو إضافية على الطعام والشراب و160 يورو إضافية على وسائل النقل عما أنفقته في عام 2023، بحسب الجمعية.

ومن المقرر أن يكلف التأمين على السيارات الأسر التي تمتلك سيارتين 62 يورو إضافية، في حين أن نهاية أسواق الغاز والكهرباء المحمية، على التوالي، في يناير ويوليو 2024، قد يعني نفقات إضافية تصل إلى 220 يورو، بحسب ما نقلته وكالة "أنسامد" الإيطالية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات كوداكونز إلى أنه من المقرر أن ترتفع أسعار خدمات الهاتف بما يتراوح بين 30 و35 يورو، والخدمات المالية والمصرفية بمقدار 18 يورو، والضرائب المحلية بمقدار 60 يورو لكل أسرة.

ومن المتوقع أيضا أن تؤثر زيادات الأسعار على قطاع المطاعم، حيث تصل إلى زيادة قدرها 68 يورو لكل أسرة، وقطاع السياحة، حيث تكلف الإقامة وعروض العطلات والمؤسسات الشاطئية والخدمات ذات الصلة ما معدله 120 يورو إضافية لكل أسرة.