وقال البنك في بيان بعد اجتماع ربع سنوي للجنة السياسة النقدية، إنه سيحافظ على السيولة الكافية وسيوجه النمو المعقول للائتمان.

وقال البنك المركزي إن "البيئة الخارجية الحالية أصبحت أكثر تعقيدا وشدة".

وأضاف: "إن الاقتصاد الدولي والتجارة والاستثمار يتباطأ، والتضخم يتراجع عن مستويات عالية، وأسعار الفائدة في الدول المتقدمة لا تزال مرتفعة".

وقال إن الاقتصاد الصيني يتعافى، لكنه لا يزال يواجه تحديات مثل عدم كفاية الطلب الفعال وضعف التوقعات الاجتماعية.

وأضاف أن البنك المركزي "سيعزز تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي، ويعزز بشكل مستمر أساس الاستقرار والتحسن"، مضيفا أنه "سيعزز انتعاش الأسعار من المستويات المنخفضة ويحافظ على الأسعار عند مستوى معقول".

في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد كبار القادة الصينيين في اجتماع رئيسي لرسم المسار الاقتصادي لعام 2024، بتنفيذ سياسة نقدية ستكون "مرنة ومعتدلة ودقيقة وفعالة".

وقال كبار القادة أيضًا إن نمو إجمالي التمويل الاجتماعي العام المقبل - وهو مقياس للائتمان الواسع - والمعروض النقدي سيتوافق مع الأهداف المتوقعة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم.

وكانت أسعار المستهلكين في الصين قد انخفضت بأسرع معدل منذ ثلاث سنوات في نوفمبر، بينما تعمق انكماش المصنع، مما يشير إلى ارتفاع الضغوط الانكماشية، حيث يلقي ضعف الطلب المحلي بظلال من الشك على التعافي الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة في الأشهر الأخيرة عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد الوباء، والذي يعوقه تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي.

ومن المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في الصين الهدف الرسمي البالغ حوالي 5 بالمئة هذا العام، ومن المتوقع أن تحافظ بكين على هذا الهدف العام المقبل.