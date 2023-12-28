وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها "تراقب عن كثب" عمليات التفتيش المستهدفة لطائرة بوينغ 737 ماكس، وستنظر في اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على أي اكتشاف آخر للأجهزة غير المربوطه بإحكام أو المفقودة.

وأضافت الإدارة أن بوينغ أوصت بإجراء عمليات تفتيش بعد أن اكتشف مشغل دولي مسمارًا به صامولة مفقودة أثناء إجراء صيانة روتينية لآلية في وصلة التحكم في الدفة.

وقالت الوكالة إن بوينغ اكتشفت طائرة إضافية لم يتم تسليمها ولم يتم ربط الصامولة بشكل صحيح.

بدورها قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها "لا تتوقع أن يكون لعمليات التفتيش هذه تأثير على عملياتنا".

وقالت الوكالة: "ستظل إدارة الطيران الفيدرالية على اتصال مع بوينغ وشركات الطيران أثناء إجراء عمليات التفتيش"، وطلبت من شركات الطيران الإجابة عما إذا تم اكتشاف أي أجهزة غير المربوطه بإحكام مسبقًا، وتقديم تفاصيل حول مدى سرعة إكمال عمليات التفتيش هذه التي تستغرق ساعتين. .

وتم إيقاف تشغيل الطائرة 737 ماكس لمدة 20 شهرًا في جميع أنحاء العالم بعد حادثين مميتين في عامي 2018 و2019 أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في إثيوبيا وإندونيسيا.

ولا تزال بوينغ تنتظر التصديق على طائرتها الأصغر حجما 737 ماكس 7 والأكبر حجما ماكس 10.

وفي عام 2021، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها كانت تتتبع جميع طائرات 737 ماكس باستخدام بيانات الأقمار الصناعية.