وعلى مستوى البيانات الاقتصادية، فقد كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع هذه الطلبات إلى 215 ألف طلب، كما تم تعديل قراءة الأسبوع الماضي بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 206 آلاف طلب.

في المقابل، انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية إلى أدنى منذ أواخر أكتوبر، وبمقدار 250 طلبا ليصل إلى 212 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع إلى 212.25 ألف طلب.

تحركات المؤشرات

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 20.89 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 37,677.41 نقطة، بحلول الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.55 نقطة، أو 0.16 بالمئة إلى 4,789.38 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.29 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 15,123.54 نقطة.