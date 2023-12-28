وبحسب معطيات المركزي التركي الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 2.158 مليار دولار ليبلغ 97 مليارا و557 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار 767 مليون دولار ليبلغ 47 مليارا و896 مليون دولار.

وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية مايو الماضي 46 مليارا و995 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 145 مليارا و453 مليون دولار.