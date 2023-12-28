وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي، تراجع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 70 بالمئة إلى 4.38 مليار دولار، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 277.3 مليون دولار في يوليو، بانخفاض 90 بالمئة عن مستويات نهاية عام 2021، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 1993.

وعلى الجانب الآخر، قفزت التجارة ما بين الصين وروسيا هذا العام مقتربة من أعلى مستوى على الإطلاق، إذ تجاوزت 200 مليار دولار في أول 11 شهراً من 2023.

وأصبحت روسيا في الوقت الحالي أكبر مستورد للسيارات الصينية، بعدما تخارجت الشركات الغربية مثل فورد (Ford) وجنرل موتورز (GM) ومرسيدس بنز (Mercedes-Benz) من موسكو.

وعلى صعيد التجارة أيضا، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، أن إيران وروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن التجارة بعملتيهما المحليتين بدلا من الدولار الأميركي.

وأضافت أن الاتفاق تم توقيعه خلال اجتماع بين محافظي البنكين المركزيين للبلدين في روسيا.

وتخضع كل من إيران وروسيا لعقوبات أميركية.

وقالت وسائل الإعلام "يمكن للبنوك والجهات الاقتصادية الفاعلة الآن استخدام البنى التحتية بما في ذلك الأنظمة المصرفية الداخلية بين البنوك، دون الحاجة إلى استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، للتعامل بالعملات المحلية".