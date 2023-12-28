وذكر البيان أنه خلالعام 2023، تم توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار و منح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً.

وبحسب تقرير الحصاد، فقد بلغ إجمالى إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى، و مليون طن بوتاجاز إضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

وقد ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2 بالمئة عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى GNN بخليج السويس، بحسب البيان.

وشهد العام الجاري أيضا الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها إسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار .

وأشارت وزارة البترول في البيان إلى أنه تم خلال العام الجاري تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي حيث تم تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وقد بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي منها حوالى 80.8 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3 بالمئة عن العام السابق، وذلك بواقع 34.5 مليون طن منتجات بترولية والتي انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2 بالمئة عن العام السابق، إلى جانب نحو 46.4 مليون طن استهلاك محلي من الغاز الطبيعي بزيادة نسبتها 1 بالمئة على العام السابق حيث استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 56 بالمئة من اجمالى كميات الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي.