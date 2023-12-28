وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في الشهر الماضي بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1.8 بالمئة في أكتوبر وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وبالمقارنة بما كان عليه قبل عام ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2.5 بالمئة في الشهر الماضي.

وجاء الارتفاع في نوفمبر مع زيادة إنتاج قطاع أشباه الموصلات بنسبة 12.8 بالمئة على أساس شهري، منتعشا من تراجع بنسبة 12.6 بالمئة في الشهر السابق له.

وتسبب الإنتاج النشط في مجال أشباه الموصلات في زيادة إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بشكل عام بنسبة 3.3 بالمئة الشهر الماضي.

وقالت مسؤولة بالهيئة "لقد ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة مع ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي"، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

ولكن انخفض الناتج في قطاع الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري.

انتعاش مبيعات التجزئة وانكماش الاستثمار في المرافق

وزادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 0.8 بالمئة في أكتوبر.

ويعد هذا أكبر نمو منذ فبراير عندما قفزت المبيعات بنسبة 5.2 بالمئة.

وجاء النمو مدفوعا بارتفاع الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة الأخرى.

إلا أن الاستثمار في المرافق تراجع بنسبة 2.6 بالمئة على أساس شهري، مسجلا تراجعا للشهر الثاني كما انخفض الاستثمار في البناء بنسبة 4.1 بالمئة على أساس شهري وفقا للبيانات.

وقالت وزارة المالية في بيان إن التحسن في الأنشطة الصناعية في نوفمبر يشير إلى انتعاش اقتصادي يركز على قطاع الصناعة التحويلية، وستعطى الحكومة الأولوية لإدارة المخاطر وتعزيز الطلب المحلي.