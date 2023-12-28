ووقع الطرفان اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، كما وقعا مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة البيئة في تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة في تونس، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمركز الوطني للأرصاد في تونس.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري 513.42 مليون ريال، فيما بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 ملايين ريال، بينما وصل إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة في تونس إلى 3.8 ملايين ريال.