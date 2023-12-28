وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 بالمئة إلى 2362.02 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول "تراجع المؤشر نيكي مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم بعد مكاسبه الحادة في الجلسة السابقة".

وتابع "كما لم يجد المستثمرون أسبابا لشراء الأسهم وسط ارتفاع الين مقابل الدولار".

وارتفع الين مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 140.95 الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تكبدت العملة الأميركية خسائر حادة مقابل العملات الرئيسية.

وتضر قوة الين بأسهم المصدرين لأنها تقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالعملة اليابانية عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وخسر سهم فاست ريتيلينغ مشغلة متاجر يونيكلو للملابس بنسبة 0.73 بالمئة. وهبطت أسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وشركة صناعة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون بنسبة 2.22 بالمئة و0.6 بالمئة على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور بنسبة 1.05 بالمئة، وهبطت شركات الشحن بنسبة 3.44 في المئة وكانت الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.