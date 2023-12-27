وهذا الرقم أعلى بنسبة 11 بالمئة تقريبا، أو ما يعادل 3.1 تريليون روبل، من إجمالي النفقات المعتمدة في البداية لهذا العام والبالغة 29.06 تريليون روبل.

وربما تعكس هذه الزيادة ارتفاعا حادا عن تقديرات سابقة للإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في شن ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وفي سبتمبر، قدرت وزارة المالية الروسية إجمالي الإنفاق في 2023 بنحو 30.27 تريليون روبل، مع بلوغ الإنفاق تحت بند "الدفاع الوطني" نحو 6.41 تريليون روبل، أو 21.2 بالمئة من المبلغ الإجمالي، بحسب ما ورد في وثائق تحدد الخطط المالية للحكومة بين عامي 2024 و2026.

ولم يذكر سيلوانوف كم سيبلغ حجم الإنفاق الدفاعي في عام 2023، بناء على التقدير النهائي لإجمالي الإنفاق.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق تحت بند "الدفاع الوطني" بالموازنة الروسية إلى 10.78 تريليون روبل العام المقبل، أو 29.4 بالمئة من إجمالي الإنفاق المخطط البالغ 36.66 تريليون روبل، وفقا لوثائق ميزانية وزارة المالية.