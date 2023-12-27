وأضاف نوفاك أن روسيا والمنتجين الآخرين لا يستهدفون أي سعر محدد وأن بلاده تتمسك بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيضات إمدادات النفط مع ضمان العمل المستقر والتطوير بصناعتها النفطية.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة بقطاع النفط، أن روسيا تعتزم خفض صادرات النفط من موانئها البحرية في يناير بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا عن مستويات ديسمبر وسط زيادة في إنتاج مصافيها.

وأضاف أحد المصادر: "جدول التصدير للربع الأول من عام 2024 أقل منه في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر".

وجدول التصدير الفصلي عبارة عن خطة تصدير مدتها ثلاثة أشهر لشركات النفط الروسية، يتم إصدارها قبل الربع الجديد، مما يسمح لها بالتخطيط للإمدادات عبر نظام شركة "ترانسنفت" التي تحتكر تشغيل خطوط أنابيب النفط في البلاد.

من جهة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية رسمية، عن نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قوله في تصريحات نشرت الأربعاء، إن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 ذهبت إلى الصين، بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40 بالمئة.

وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن "الشركاء الرئيسيين في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 بالمئة، وبالطبع الهند".

وأضاف "في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40 بالمئة".

وتابع نوفاك قائلا إن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو أربعة إلى خمسة بالمئة من نحو 40 إلى 45 بالمئة.