ورغم الصورة السوداوية التي رسمها معظم المحللين في بداية العام، فإن ما حصل في وول ستريت خلال 2023 نسف تنبؤات هؤلاء، وبدلاً من حدوث تراجع، ارتفعت الأسهم، وظل الاقتصاد صامداً، ونجح ارتفاع أسعار الفائدة في إبطاء التضخم، دون إحداث شرخ في سوق العمل الأميركي، مما أدى إلى ثبات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وول ستريت تخطت المصاعب

ولم تتمكن المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وأزمة الإفلاس التي ضربت عدداً قليلاً من المصارف الأميركية، والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، من التأثير سلباً على سوق الأسهم الأميركية، حيث تتجه جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت، لتحقيق مكاسب للعام 2023 بأكمله، وذلك بدعم من تدفق المستثمرين على أسهم التكنولوجيا، مع بروز دور الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي بات من المحتم أنه سيلعب دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد المستقبلي.

كما واصلت المؤشرات الأميركية صعودها خلال الشهر الأخير من 2023، مع تحول تركيز المستثمرين من رفع أسعار الفائدة، إلى إمكانية تخفيضها في أقرب وقت في أوائل عام 2024، وهو ما ألمح إليه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير، الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24.4 بالمئة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 13.3 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه التكنولوجيا بنسبة 44 بالمئة، مما يضعه على المسار الصحيح لأفضل أداء سنوي له منذ عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه النسب قابلة للتغير مع انتهاء آخر يوم تداول في 2023.

أسهم التكنولوجيا تستعيد جرأتها

استعادت أسهم التكنولوجيا تبجحها في عام 2023 بعد خسائر حادة في 2022، بدعم مما يسمى أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي عززت قوة السوق، بقيادة كل من آبل وأمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت وتسلا، حيث عززت جميع الأسهم السبعة، مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن هذا العام.

ووفقاً لبيانات بلومبرغ، فقد توقع الخبراء في نهاية عام 2022، أن يُنهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2023 عند 4078 نقطة، في حين تجاوز المؤشر 4700 نقطة في الوقت الحالي، أي بمكاسب تزيد على 22 بالمئة، ما يعني أن التوقعات كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن حال التشاؤم التي سادت عندما تم إطلاقها.

80 بالمئة كانوا مخطئين

يقول آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في شركة B. Riley Wealth Management، لشبكة CBS MoneyWatch، إن 80 بالمئة من الناس كانوا مخطئين في توقعاتهم للسوق لهذا العام، فرغم أن العديد من الاستراتيجيين في وول ستريت هم محللون أذكياء، فإن الاقتصاد يتغير والأسواق تتبدل باستمرار، وبطرق غير متوقعة، علماً أن التنبؤ بشكل موثوق لسوق الأسهم قبل 12 شهراً مقدماً، هو أمر يتجاوز قدرة أي شخص، فالأسواق تتغير أحياناً في وقت سريع جداً.

الأسهم الأفضل أداءً في 2023

مع اقتراب وول ستريت من إسدال الستار على عام ناجح، تبقى الأنظار متجهة، لمعرفة هوية الأسهم التي تمتعت بأفضل أداء خلال 2023، حيث يقول رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة "سي أف أي" جورج خوري، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في المشهد الديناميكي لعام 2023، برزت العديد من الشركات التي كان أداؤها رائعاً، ولكن أداء بعض الأسهم كان استثنائياً، مثل:

شركة كارفانا (CVNA)، وهي شركة رائدة في مجال مبيعات السيارات المستعملة عبر الإنترنت، أعلنت عن نمو مذهل في سعر سهمها بنسبة بلغت 1082 بالمئة منذ بداية 2023 حتى تاريخه، مدعوماً بصافي دخل قوي حققته الشركة في الربع الثالث من العام، بقيمة 741 مليون دولار، حيث أدى نموذج أعمال Carvana الفريد، إلى نجاح لا مثيل له في هذا العام.

استحوذت شركة الأدوية الحيوية ImmunoGen Inc. (IMGN) على الاهتمام، مع نمو سهمها بنسبة تقارب 581.7 بالمئة، منذ بداية 2023. وImmunoGen هي شركة متخصصة في علاج السرطان، وحققت ارتفاعات كبيرة بعد البيانات الإيجابية التي أظهرتها مرحلة الاختبار الثالثة لعلاجها، الذي يحمل اسم Elahere. كما وصل مسار الشركة إلى آفاق جديدة، مع إعلان شركة AbbVie Inc عن عرض لشراء ImmunoGen بقيمة 10.1 مليارات دولار أميركي، مما عزز مكانة الأخيرة كلاعب رئيسي في قطاع الأدوية الحيوية.

شهد سهم شركة MoonLake Immunotherapeutics (MLTX)، نمواً قوياً منذ بداية 2023 وصل إلى 478.2 بالمئة. وMoonLake هي شركة متخصصة في مجال الأدوية البيولوجية في المرحلة السريرية، وتركز على إطلاق خلايا نانوية لعلاج الالتهابات في الجسم، وقد غذت نتائج التجارب الإيجابية لعلاجاتها الثقة في أسهمها.

نما سهم شركة Riot Platforms Inc. (RIOT)، وهي شركة تعدين بيتكوين، بنسبة 442.2 بالمئة، خلال 2023 مستفيداً من الانتعاش في سوق العملات المشفرة، حيث قامت Riot Platforms بتعدين 1,106 بيتكوين في الربع الثالث، وباتت تمتلك أكثر من 7,327 بيتكوين، مما عزز مكانتها في قطاع التشفير.

حقق سهم شركة BridgeBio Pharma Inc. (BBIO)، لعلاج الأمراض الوراثية والسرطانات، نمواً بلغت نسبته 406.8 بالمئة منذ بداية 2023، وذلك بدعم من نتائج التجارب السريرية الإيجابية لبعض منتجاتها، ما وضعها كمرشح جذاب في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية.

حقق سهم شركة Symbotic Inc. (SYM)، وهي لاعب رئيسي في أتمتة سلاسل التوريد، نمواً ملحوظاً منذ بداية 2023 بنسبة وصلت إلى 341.9 بالمئة، بدعم من تلبية الشركة لاحتياجات العملاء الرئيسيين مثل Walmart وAlbertsons وC&S Wholesale Grocers، ما ساهم في نمو إيرادات Symbotic بنسبة 60 في المئة في الربع المالي الرابع. كما أن الاتجاهات الساخنة لمسار الذكاء الاصطناعي في وول ستريت وضعت الشركة كمستفيد رئيسي من هذه التكنولوجيا.

حقق سهم Affirm Holdings Inc. (AFRM)، المزود الرائد لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" نمواً قوياً منذ بداية العام، وصلت نسبته إلى 341.8 بالمئة. وتقدم Affirm خدمات القروض قصيرة الأجل، من دون فوائد، وخدمات أخرى مشابهة، ونجحت في رفع إيراداتها خلال هذا العام، مع تبني المزيد من الأفراد للحلول التي توفرها.

ارتفع سهم شركة AppLovin Corp. (APP)، بنسبة 318.9 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وشركة AppLovin هي شركة عالمية متخصصة في مجال تقديم تكنولوجيا تطبيقات الهواتف المحمولة، نمت إيراداتها بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، بدفع من منصةAXON 2.0 للإعلانات التي أطلقتها هذا العام، والقائمة على الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تحول AppLovin إلى لاعب مهم في صناعة برامج تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وشدد خوري في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، على أن نسب الارتفاعات المذكورة قابلة للتغيّر، حيث لا تزال تفصلنا أيام معدودة لآخر يوم تداول في وول ستريت، مشيراً إلى أن شركة Nvidia Corporation (NVDA)، وهي الشركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات ومعالجات الذكاء الاصطناعي، سجّل سهمها نمواً ملحوظاً منذ بداية 2023 بنسبة فاقت 230 بالمئة، وذلك بدعم من المبيعات القوية التي سجلتها الشرائح الرسومية باهظة الثمن التي تنتجها، ما جعل الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة التكنولوجيا.