وأوقفت عدة شركات عمليات الشحن عبر البحر الأحمر، بعد هجمات استهدفت سفنا في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وقال المتحدث باسم "هاباغ لويد"، "سنقرر غدا كيف سنمضي قدما".

وكانت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" قد أعلنت مطلع الأسبوع، أنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين الذين يطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على السفن الدولية منذ الشهر الماضي، فيما يقولون إنه رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأفادت "ميرسك" في بيان "اعتبارا من الأحد 24 ديسمبر 2023، تلقينا تأكيدا بأن المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقا (حارس الازدهار) قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/ خليج عدن والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا".

وأضافت "مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر".

وذكرت "ميرسك" أنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقا لظروف السلامة.