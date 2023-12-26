وتعمل الشركة الأميركية في إسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي مع مراكز تطوير وموقع إنتاج يعمل فيه نحو 12 ألف شخص من إجمالي القوى العاملة عالميا في الشركة والتي تبلغ 130 ألف موظف، بحسب بيان لوزارة المالية الإسرائيلية في يونيو الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي، عزمها استثمار 25 مليار دولار في مصنع جديد في إسرائيل في خطوة وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها أكبر استثمار أجنبي منفرد في البلاد.

وحينها، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن "الاتفاق من حيث المبدأ" يرتكز على قيام شركة أشباه الموصلات ببناء مصنع في مدينة كريات غات (جنوب) سيفتح أبوابه مع حلول العام 2027 بحيث يتم تشغيله حتى العام 2035.

يجدر الذكر، أن إنتل استحوذت في العام 2017 على شركة "موبيل آي" الخاصة بتكنولوجيا أنظمة القيادة الآلية في المركبات ومقرها إسرائيل، والتي تطور وتنشر أنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، مقابل 15 مليار دولار. وطرحت إنتل جزءا من أسهم موبايلي للبيع العام الماضي.