وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن الصادرات السعودية السلعية فى أكتوبر 2023 تراجعت بنسبة 17.4 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال في أكتوبر من العام الجاري، بالمقارنة مع 126.2 مليار ريال في أكتوبر 2022، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وعزت الهيئة سبب التراجع إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال فى أكتوبر 2022، هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 79.7 بالمئة خلال أكتوبر الماضي إلى 78.9 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية في أكتوبر ارتفعت بنسبة 0.01 بالمئة على أساس شهري، بمقدار 15 مليون ريال، حيث سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) انخفاضا بنسبة 13.9 بالمئة عن أكتوبر 2022، حيث سجلت 22 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال.

وقالت إن الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) قد انخفضت إلى 17.9 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6 في المائة، خلال نفس الفترة، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدي) بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2023.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2023، بنسبة 11.5 بالمئة بمقدار 7.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في أكتوبر 2023، مقابل 66.3 مليار ريال في أكتوبر 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمفارنة مع سبتمبر 2023، بمقدار 11.0 مليار ريال وبنسبة 17.5 بالمئة.

يذكر أن السعودية قد حققت فائضا في الميزان التجاري في سبتمبر الماضي بواقع 41 مليار ريال.