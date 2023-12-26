وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2023، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2 بالمئة منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 9.4 بالمئة حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق 4 و 5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققاً بذلك نسبة إشغال تساوي 49 بالمئة. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 17.9 بالمئة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 4.8 مليون ليلة سياحية.

وحقق قطاع المشروعات المالية نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي، وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.1 بالمئة، وسجلت مؤشرات القطاع أداءً إيجابياً ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6 بالمئة لتصل إلى 7.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023.

كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.9 بالمئة، حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 5.6 بالمئة، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.1 بالمئة.

وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 2.8 بالمئة، مدعوماً بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 5.4 بالمئة، حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 7.1 بالمئة، على أساس سنوي لتصل إلى 272 مليون دينار بحريني.

وبحسب البيانات، فقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 1,092.1 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 53.2 مليون دينار بحريني.

بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت المملكة بواقع 5 مراتب لتحل في المركز 44 عالمياً ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023. وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجياً ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023.

كما حلت البحرين في المركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية 2023. وحققت مملكة البحرين أداءً متقدماً ضمن مؤشـر تنميـة تقنية المعلومـات والاتصالات 2023 مسجلةً نتيجة 96.5 من أصل 100 نقطة، لتصبح البحرين من بين الدول العشر الأوائل عالمياً ضمن المؤشر.