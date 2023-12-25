وستكون الاتفاقية دائمة وتحل محل اتفاق مماثل مؤقت سارٍ منذ عام 2019.

بدوره قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي ستوفر الأرضية لجعل التجارة الإيرانية عالمية، وستبطل فاعلية الحظر ضد البلاد.

وأضاف على حسابه في "إكس": "إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، خطوة أخرى لمساهمات إيران على الصعيد الآسيوي والإقليمي وستكتمل ببدء انضمام البلاد إلى مجموعة البريكس الأسبوع المقبل".

وقال إن هذه الاتفاقية ستوفر الأرضية لجعل تجارة إيران عالمية وستبطل فاعلية العقوبات، على حد قوله.

وفي السابع من ديسمبر الحالي، وأثناء استقباله في الكرملين نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتطور العلاقات بين موسكو وطهران.

وقال بوتين: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد جدا"، متحدثا عن "مشاريع بنى تحتية كبيرة" مشتركة وتعاون في مجال الطاقة "وكل المجالات تقريبا".