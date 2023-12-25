وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 9.6 بالمئة أو ما يعادل 41.3 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، بينما نما على أساس شهري بنسبة 1.14 بالمئة مقابل 464.6 مليار درهم في سبتمبر الماضي، موضحا أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض "الودائع الثانوية" لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع وصول قيمتها إلى 405.5 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.64 بالمئة مقابل نحو 360 مليار درهم في أكتوبر 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع بلوغ قيمتها 64.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 12 بالمئة مقارنة بنحو 57.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 229.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بنمو سنوي نسبته 15 بالمئة، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 205 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.1 بالمئة، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 35.4 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 11.7 بالمئة.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الإمارات نحو 393.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 12.9 بالمئة، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 76.4 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.9 بالمئة.