ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، عنه القول إن الحكومة "تعمل بشكل جاد من خلال مجموعة أوبك+ على تحقيق التوازن المطلوب والاستقرار في سوق النفط العالمية لتحقيق مستوى إيرادات جيدا للخزينة الاتحادية".

وتابع: "بفضل اتفاق أوبك+ بتخفيض الإنتاج حاولت الدول الأعضاء ومن بينها العراق تحقيق أعلى معدلات للتوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية".

وقال إن الحكومة وضعت في ضوء ذلك "هامشا للمتغيرات في السوق النفطية والإيرادات المتوقعة". مضيفا "تهدف سياسة الحكومة ووزارة النفط إلى التقليل من مخاطر المتغيرات في السوق النفطية".