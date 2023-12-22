وسيتم تمويل مشروع المحطة بشكل رئيسي وبنسبة 71 بالمئة من خلال قروض قدمتها مجموعة من المصارف المحلية والعالمية من بينها، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك "كي إف دبليو آبيكس – جي إم بي إيتش"، وبنك صادرات وواردات كوريا.

ويأتي إتمام صفقة تمويل محطة "الشويهات 4" عقب توقيع "طاقة" و"جي إس إنيما" اتفاقية لشراء المياه مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في أغسطس 2023.

وتعد محطة "الشويهات 4" هي ثاني محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ضمن أصول "طاقة" التي تنجح في إتمام صفقة تمويل في العام 2023، وثاني مشروع رئيسي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي تمنحه شركة مياه وكهرباء الإمارات هذا العام، بعد مشروع محطة "المرفأ 2" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في النصف الأول من العام 2023.

وستنتج محطة "الشويهات 4" التي تقع في مجمّع الشويهات للماء والكهرباء، نحو 70 مليون جالون يومياً من مياه الشرب، بما يعادل 320 ألف متر مكعب يومياً، مما يُساهم بشكل كبير في تعزيز أمن إمدادات المياه في أبوظبي.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من العام 2026؛ حيث ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء إنتاج المحطة من المياه لمدة 30 عاما.

وتمتلك "طاقة" حصّة 60 بالمئة في مشروع محطة "الشويهات 4"، في حين تمتلك شركة "جي إس إنيما" حصّة 40 بالمئة فيها؛ وستتولى الشركتان أعمال تشغيل وصيانة المحطة بواسطة شركةٍ تتوزع ملكيتها بينهما بواقع 60 بالمئة لـ "جي إس إنيما"، و40 بالمئة لــ"طاقة".

وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة": ستساهم محطة "الشويهات 4" في تعزيز محفظتنا وأصولنا القوية من محطات تحلية المياه، والتي ستساعدنا في الوصول إلى هدفنا المنشود في العام 2030 لاستخدام هذه التقنية الفعالة عبر محفظتنا لتحلية المياه؛ وستتجاوز قدرة إنتاج المياه لدى "طاقة" 1250 مليون جالون من المياه يوميا".