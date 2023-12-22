وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هبط 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.9 بالمئة في أكتوبر.

وكان أكتوبر هو الشهر الأول منذ مارس 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

تحركات الأسهم

في الساعة الأولى من التداول، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 55.08 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 37349.27 نقطة.

وارتفع "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 7.17 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4753.92 نقطة، كما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع 42.31 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 15006.18 نقطة عند الفتح.