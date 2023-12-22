وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، اليوم الجمعة إذ أدت التوترات المستمرة في البحر الأحمر إلى تفاقم المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة سالك 1.9 بالمئة بينما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.2 بالمئة.

ومن بين الأسهم التي حققت مكاسب سهم شركة الاتحاد العقارية الذي زاد 1.8 بالمئة بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على صفقة مع أحد البنوك الوطنية لتسوية ديون الشركة والشركات التابعة لها.

وسجل مؤشر دبي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 بالمئة بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وتراجع مؤشر أبوظبي الرئيسي بشكل طفيف وبنسبة 0.04 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة ستاليونز الإمارات بنسبة 14.9 بالمئة، وهو أعلى مكسب يومي له منذ أواخر يوليو، بعد أن استحوذت الشركة على حصة أغلبية في المجموعة الدولية المتحدة.