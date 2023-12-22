وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن الشركة الناشئة الأكبر قيمة في العالم قد حققت نموا في 2023 يتوافق إلى حد كبير مع وتيرة النمو المسجلة في 2022 والبالغة 30 بالمئة، وذلك على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية في الصين وزيادة القيود في الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة والهند وغيرها.

وعلى الرغم من أن الأرقام الداخلية للشركة لم يتم تدقيقها بعد، إلا أن وحدة التواصل الاجتماعي لدى "بايت دانس" أصبحت واحدة من أكبر الشركات في الصين من حيث الإيرادات.

وذكرت صحفية "فاينانشال تايمز" في أبريل الماضي، أن أرباح وحدة التواصل الاجتماعي، والتي تمتلك تطبيق "تيك توك" الشهير، قد حققت أرباحا بنحو 25 مليار دولار في 2022، وذلك قبل الفوائد والضرائب.

وكانت "بايت دانس" قد قررت في نوفمبر الماضي إلغاء مئات الوظائف في وحدة الألعاب التابعة لها، ما يعكس انكفاء المجموعة في قطاع ألعاب الفيديو الشديد التنافسية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصدر أن "نيوفيرس"، آنذاك، وهي شركة ناشرة لألعاب الفيديو تابعة لـ"بايت دانس" ومقرها بكين، تجري حالياً جولة من عمليات صرف العمال ستطال "مئات الأشخاص".