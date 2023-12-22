وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن أمرا تنفيذيا سيوقعه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، ينص على السماح للولايات المتحدة باستهداف المؤسسات المالية التي تدعم صناعات الدفاع الروسية واتخاذ إجراءات صارمة ضد واردات السلع الروسية التي تأتي عبر دول أخرى.

وصرح مسؤول كبير طلب عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، توجه رسالة إلى المؤسسات المالية.

وأوضح "في نهاية المطاف، بالنسبة لكل بنك في العالم تقريبا، أمامه خيار بين الاستمرار في بيع كمية متواضعة من السلع إلى الصناعات العسكرية الروسية أو الارتباط بالنظام المالي الأميركي"، معتبرا أنهم "سيختارون الارتباط بالنظام المالي الأميركي لأن اقتصادنا أكبر بكثير، وعملتنا هي العملة المستخدمة في جميع أنحاء العالم".

لكن روسيا تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار واليورو والين مذ أدى حربها في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى سلسلة من العقوبات الغربية.

وقدمت البنوك الصينية الكبرى قروضاً بمليارات الدولارات بالعملة الصينية (رنمينبي) لروسيا منذ الحرب مع خروج المؤسسات الغربية.

وعبر المسؤول الأميركي عن أمله في أن تضغط البنوك الأوروبية والأميركية رغم عدم استثمارها بشكل مباشر في روسيا، على شركائها العاملين في البلاد.