وصعد مؤشر نيكي بنسبة 0.09 بالمئة إلى 33169.05 نقطة عند الإغلاق اليوم الجمعة ليرتفع 0.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وقفز المؤشر بنسبة 0.71 بالمئة في وقت سابق من اليوم مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية لكن سرعان ما تلاشت هذه المكاسب.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 0.83 بالمئة عند الإغلاق بعدما ارتفع إلى ما يصل لاثنين بالمئة، في حين انخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.07 بالمئة عند الإغلاق بعدما سجل 1.9 بالمئة.

واستغلت أسهم البنوك المكاسب التي حققتها خلال اليوم وتعافت من الخسائر الناجمة عن قرار بنك اليابان الإبقاء على التحفيز الذي يخفض العوائد بينما لم يقدم البنك أي تلميحات عن موعد إلغائها.

وارتفع مؤشر البنوك في بورصة طوكيو بنسبة 2.44 بالمئة ليأتي في المرتبة الثانية بين 33 مؤشرا للقطاع. وكانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداء وقفزت 3.26 بالمئة عقب الهجمات في البحر الأحمر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.45 بالمئة.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان ارتفع بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عام في علامة على تخفيف ضغوط زيادة التكاليف.

ومن المقرر صدور التقرير الأميركي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو مقياس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المفضل للتضخم، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.