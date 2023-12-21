تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة وأنهت أغلب المؤشرات في المنطقة الجلسة مستقرة أو منخفضة انخفاضا طفيفا.

وقاد مؤشر السيارات وقطع غيارها وأسهم قطاع العقارات الخسائر بانخفاض كليهما 0.8 بالمئة. بينما خالف قطاع الرعاية الصحية الاتجاه الهابط ليصعد 0.2 بالمئة.

وهبط المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 بالمئة بعد أن أظهر مسح أن معنويات تجار البيع بالتجزئة في أكبر اقتصادات أوروبا تراجعت في ديسمبر، مع فشل تقديم موسم التسوق في عطلة عيد الميلاد أي تحفيز ومع بقاء التوقعات للأشهر المقبلة قاتمة.

وأتى هبوط الأسهم الأوروبية اليوم الخميس عقب انزلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في اليوم السابق، وهو ما أدى إلى توقف سلسلة مكاسب كبيرة في الأسهم العالمية كانت قد حفزتها رهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير.

ودفع إقبال المستثمرين على المخاطرة المؤشر ستوكس 600 إلى أعلى مستوى في 11 شهرا الأسبوع الماضي وعوائد السندات القياسية الإيطالية إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس اليوم الخميس إن من السابق لأوانه التحدث عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سهم كومرتس بنك الألماني 1.3 بالمئة بعدما تلقى البنك موافقة من البنك المركزي الأوروبي على إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (656.88 مليون دولار).