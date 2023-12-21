وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة رويترز أن صادرات الهند من الأرز البسمتي قد تتأثر هي الأخرى إذا استمرت التحديات الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في ​​البحر الأحمر.

وأوضح المصدر أن نيودلهي ربما تدرس طريقا بديلا حول إفريقيا لشحنات الأرز البسمتي، الأمر الذي قد يرفع الأسعار بنحو 15 إلى 20 بالمئة.

ولفت المصدر إلى أن مسار الملاحة البديل قد يؤثر أيضا على صادرات الهند من الأرز طويل الحبة إلى دول في المنطقة وإلى أوروبا.

وعلق راجيش أجاروال المسؤول بوزارة التجارة بالقول إن الهند تتوقع مع ذلك أن يعوض نمو صادرات سلع زراعية أخرى العجز في بعض الصادرات هذا العام.

وتابع للصحفيين: "إذا استثنينا السلع الزراعية التي تخضع صادراتها لقيود مثل القمح والأرز، فإن الصادرات ستنمو بنسبة تتجاوز الأربعة بالمئة".

وأضاف: "لذلك، على الرغم من عجز نواجهه بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار بسبب القيود المفروضة على السكر والقمح والأرز، فمن المفترض أن نكون قادرين على الوصول لمستويات صادرات العام الماضي".

وتظهر بيانات من الهيئة الحكومية لتنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة أن صادرات اللحوم ومنتجات الألبان ومستحضرات الحبوب والفواكه والخضراوات ارتفعت بين أبريل ونوفمبر من العام الجاري.