وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ان التضخم انخفض إلى 3.9 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، من 4.6 بالمئة المسجلة في أكتوبر.

وكان هذا الانخفاض أكبر من المتوقع في الأسواق المالية.

وذكر المكتب إن الدافع الأكبر لهذا الانخفاض هو انخفاض أسعار الوقود بعد زيادتها في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ساهم تضخم أسعار المواد الغذائية في هذا الانخفاض.

ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو نفس المستوى الذي ظل عليه منذ أغسطس بعد نهاية ما يقرب من عامين من الارتفاعات.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، إن سياسة أسعار الفائدة من المرجح أن تظل "مقيدة لفترة طويلة".

نجح بنك إنجلترا في خفض التضخم من أعلى مستوى بلغه منذ أربعة عقود، والذي كان يزيد على 11 بالمئة، لكن لا يزال أمامه طريق طويل للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

استهدفت أسعار الفائدة المرتفعة التضخم، والذي تفاقم في البداية بسبب مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.