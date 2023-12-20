وتتيح موافقة البرلمان المصري على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "Lukoil Overseas Egypt" البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 50 كيلومترا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة لزيادة قدراتها الإنتاجية، على أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة حتى 25 فبراير 2024.

وبحسب بيان رسمي آنذاك، فإن المزايدة العالمية تطرحها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، وشركة جنوب الواد المصرية القابضة للبترول، بواقع 10 مناطق للأولى، و13 منطقة لشركة جنوب.

وتتوزع المناطق بواقع 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.