وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش، وكانت أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات أكبر الرابحين.

وأظهرت بيانات تراجعا لأسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، كما انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي أكثر من المتوقع بكثير إلى المستوى المتدني الذي سجله التضخم الأساسي في سبتمبر 2021، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة.

وصعدت أسهم الطاقة 1.1 بالمئة وأسهم الموارد الأساسية 0.4 بالمئة بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية.

وقفز سهم تليفونيكا 6.3 بالمئة مع استعداد الحكومة الإسبانية للاستحواذ على نحو 10 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات العملاقة.

وهبط سهم دويتشه بوست 1.3 بالمئة بعدما خفضت نظيرتها الأمريكية فيديكس توقعات إيرادات العام ككل وأعلنت أرباحا فصلية أقل من المتوقع.