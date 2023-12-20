وأوضحت بلومبرغ أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.

وفي تصريحات سابقة خاصة لسكاي نيوز عربية، شددت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفيا على أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب التصعيد في غزة، موضحة أن الصندوق لا يستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.

"الدول التي تحيط بمصر تواجه مشاكل كبيرة بدءاً من السودان وصولاً إلى ليبيا وبالطبع ما يحدث في غزة مؤخرا، هذا الدور الذي تقوم به مصر لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الأمر إلا من خلال اقتصاد قوي"، بحسب تعبير رئيسة صندوق النقد الدولي.

وفي ذلك السياق، قالت غورغييفا لسكاي نيوز عربية أوائل الشهر الحالي، "نعمل على الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد المصري .. بطبيعة الحال الحرب المجاورة أضافت عبئًا إضافيًا على مصر وعندما ننهي هذا التقييم سنكون جاهزين لتقديم الاستنتاجات النهائية للمراجعة.

وأردفت قائلة: "الصندوق يبحث في ما إذا كان يتعين علينا تعزيز البرنامج.. والإجابة على الأرجح "نعم" بسبب العبء الإضافي على مصر".