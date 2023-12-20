اضطلعت بيور هيلث بدور محوري في فحوص الكشف عن الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات، وكان العمل على طرحها العام الأولي جاريا منذ سنوات. وهي أكبر مزود للرعاية الصحية في الإمارات ولديها خطط للنمو على المستوى الدولي.

وجرى تداول أسهمها بسعر 5.5 درهم (1.50 دولار) بعد أن لامس 6 دراهم مع افتتاح سوق أبوظبي، مقابل السعر المعروض بالاكتتاب العام البالغ 3.26 درهم للسهم.

بيورهيلث مملوكة لكل من "القابضة" ADQ (إيه.دي.كيو)، صندوق أبوظبي للثروة السيادية، وللشركة العالمية القابضة التي تعد واحدة من أكبر التكتلات في العاصمة.

وأدرجت شركات تابعة للشركة العالمية القابضة سابقا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز السوق في إطار استراتيجية أوسع تهدف لتنويع اقتصاد الإمارة بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات وتعزيز أسواق رأس المال وتحفيز الاستثمار.