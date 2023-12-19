وارتفع سعر النفط الخام، الاثنين، نحو اثنين بالمئة، بعد تعرض سفينة مملوكة للنرويج لهجوم وإعلان شركة "بريتش بيتروليم" تعليق كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

ويمر نحو 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر ثم إلى قناة السويس.

وقال بيتر ساند، كبير المحللين لدى زينيتا "يجري الآن تغيير مسار السفن عبر رأس الرجاء الصالح، وهذا لن يزد من وقت الإبحار بنحو 10 أيام فحسب، ولكنه سيتسبب في تكاليف بنحو مليون دولار إضافية من الوقود لكل رحلة ذهابا وإيابا بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا".

وأدت الهجمات على الشحن البحري إلى زيادة علاوة المخاطر، لكن محللين آخرين أشاروا إلى أنه من غير المرجح أن تؤثر هذه الحوادث على العرض.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن تشكيل قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها الحوثيون، والتي عطلت التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 16:0 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.30 دولار أو 1.69 بالمئة إلى 79.27 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.74 دولارا إلى 74.07 دولار.