وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.23 بالمئة بحلول الساعة 9:25 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه الاثنين.

ويترقب المستثمرون الآن قراءة التضخم النهائية لشهر نوفمبر في منطقة اليورو المقرر صدورها خلال اليوم، بينما يراقبون بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن عزز ميل مجلس الفيدرالي الأميركي إلى التيسير النقدي، الرهانات مؤخرا على اقتراب خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى مكاسب قوية في الأسهم عالميا.

وارتفع سهم "يو.بي.إس" 1.6 بالمئة بعد استحواذ شركة "سيفيان كابيتال" للاستثمار على حصة 1.3 بالمئة في البنك.

وخسر سهم مجموعة الطاقة النرويجية "إكوينور" 1.6 بالمئة بعد أن خفض بنك "آر.بي.سي" الكندي تصنيفه للسهم.