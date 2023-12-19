وقال أمين عام مجلس الاستثمار التايلندي، ناريت تيردستيراسوكدي: "إن الحزمة الجديدة ستتضمن دعمًا نقديًا لمشتريي السيارات الكهربائية في تايلاند".

يأتي ذلك في حين اقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "إنشاء إطار لحوار مع تايلاند لمساعدة صناعة السيارات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا على الحفاظ على قدرتها التنافسية في السيارات الكهربائية وغيرها من سيارات الجيل التالي وتعزيزها".

وجرى تقديم الاقتراح في اجتماع بالعاصمة اليابانية طوكيو مع رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، يوم أمس، حيث أعرب الأخير عن استعداده لدعم أنشطة الشركات اليابانية ذات الصلة بالسيارات في تايلاند.

تتراوح تكلفة السيارات الكهربائية في تايلاند عادةً من 1.2 مليون إلى 1.7 مليون باهت.

تهدف تايلاند إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، حيث تمثل السيارات الكهربائية بحلول ذلك الوقت 30 بالمئة من السيارات المباعة.

وقد دخل صانعو السيارات الكهربائية الأجانب بالفعل إلى تايلاند، خاصة من الصين. تقوم شركة BYD ببناء مصنع في مقاطعة رايونج سينتج 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا اعتبارًا من عام 2024. وتقع المقاطعة داخل الممر الاقتصادي الشرقي، وهي منطقة التنمية الصناعية الرئيسية في تايلاند.

وأحدث الوافدين هي شركة Changan Automobile الصينية، التي تخطط لإنتاج 58000 وحدة من السيارات الكهربائية و36000 وحدة من المركبات الهجينة سنويًا.

وتلعب اثنتين من العلامات التجارية الصينية الكبرى بالفعل أدوارًا كبيرة في سوق السيارات الكهربائية في تايلاند. وتتصدر شركة Great Wall Motor (تايلاند)، التي تم إطلاقها في عام 2020، ببيع 5219 سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2022. وباعت شركة SAIC Motor، ومقرها شنغهاي، والتي تمتلك علامة MG التجارية، 4500 سيارة كهربائية في نفس الفترة.

والاستثمارات الضخمة في السيارات الكهربائية من الصين وتوجه الحكومة التايلاندية دعم إنتاج السيارات الكهربائية، كما شجع أيضا شركات تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة الأوروبية.