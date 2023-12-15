وبحسب الاتفاق، فإن المنصة الجديدة ستكون موزعة مناصفة بين "القابضة" (ADQ) التي مقرها أبوظبي، وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة، وهي صندوق الثروة السيادية الاستراتيجي الذي يقع مقره في العاصمة الأذرية باكو، حيث يضخ كل من الطرفين 500 مليون دولار في المشروع المتشرك الجديد.

وذكر البيان أن المنصة الجديدة تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في تحقيق عوائد مالية مستدامة على رأس المال، حيث ستتركز الاستثمارات في المقام الأول في جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات ودول آسيا الوسطى، مع إمكانية التوسع إلى بلدان أخرى.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" - ADQ - "إن تأسيس هذه المنصة الاستثمارية المشتركة لا يسهم في تعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا فحسب، بل يؤكد أيضاً التزام "القابضة" (ADQ) بتعزيز الشراكات الهادفة في الأسواق الاستراتيجية التي تتوافق مع أولوياتنا الاستثمارية".

وقال ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وعضو المجلس الإشرافي في شركة أذربيجان القابضة للاستثمار: " تعكس هذه الشراكة أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين البلدين. وسيكون الصندوق الجديد بمثابة أداة لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تهدف إلى التنمية طويلة الأجل لكل من البلدين والمنطقة على نطاق أوسع".

يذكر أن شركة أذربيجان للاستثمار القابضة تأسست في العام 2020 وهي عبارة عن صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة المنضوية تحت مظلته، ومن خلال استثماراتها ومبادراتها، تشارك شركة أذربيجان للاستثمار القابضة بفعالية في عملية التنمية والازدهار على المدى الطويل لجمهورية أذربيجان.

وتحتفظ دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان منذ عام 1992 بعلاقات اقتصادية قوية، تميزت بنمو قيمة التجارة غير النفطية بينهما بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الخمس الماضية، فيما ويواصل البلدان استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك.