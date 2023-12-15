مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أبوظبي ،تمثل نقطة انطلاقة لتعاون استراتيجي مشترك سيعزز مسيرة التقدم المُحرز في قطاع التنقل المستقبلي والتقنيات النظيفة، بحسب البيان.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الشركتان ضمن مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الفولاذ الأخضر وإنتاج الألمنيوم الأخضر وإعادة تدويره، فضلاً عن تقنيات القيادة الذاتية والروبوتات والتقنيات المتطوّرة والتنقل الجوي والبنية التحتية للسيارات الكهربائية.

إضافة إلى ذلك، ستتعاون "هيونداي موتور" و"مبادلة" لاستشراف فرص الاستثمار المستقبلية المحتملة.

وقال جيهون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: "ينطوي هذا التعاون على مكاسب عديدة بفعل تحقيق التآزر بين استراتيجيات هيونداي موتور الخاصة بالأعمال المستقبلية الداعمة للبيئة، بما في ذلك الهيدروجين والصُلب الأخضر والألمنيوم الأخضر بالإضافة إلى تقنيات التنقل المستقبلية ومحفظة مبادلة الاستثمارية. وستواصل شركة هيونداي موتور مساعيها نحو إبرام مزيد من الشراكات المتنوعة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام ودعم تحوّل الطاقة العالمي".

من جهته قال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة هيونداي موتور منحىً رئيسياً في مسيرتنا الهادفة إلى تعزيز تنويع محفظتنا الاستثمارية عبر القطاعات المستقبلية التي تحمل فرصاً واعدةً للعالم، مثل التنقل والتكنولوجيا الخضراء والطاقة".

وأضاف المهيري: "نحن نتطلع إلى بحث سُبل التعاون مع شركة هيونداي موتور وتوسيع نطاق حضورنا في كوريا الجنوبية".