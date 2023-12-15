وصرحت غورغييفا للصحفيين - خلال تواجدها في زيارة عمل للعاصمة الكورية سول- بأنه "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته".

وأضافت في تصريحات "لا تتعجلوا القفز"، مبينة أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أبقى هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.