وأشارت وزارة السياحة إلى أنه بالمقارنة بالفترة نفسها منعام2022، بلغت نسبة الزيادة في الـ11 شهر الأولى من العام الجاري 36 بالمئة. وخلال شهر نوفمبر 2023، توافد حوالي مليون سائح على المغرب، ما يمثل تطورا بنسبة 9 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وقالت وزارة السياحة في بيانها إن "هذه الديناميكية الإيجابية في عدد السياح تدل على فعالية المبادرات التي يقوم بها المغرب على مستوى الترويج والنقل الجوي، وكذا جاذبية البلاد المتزايدة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المفضلة".

وقالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور: "نحن سعداء بهذه النتائج الاستثنائية، التي تشجعنا وتحفزنا أكثر على مواصلة العمل الذي تم الشروع فيه مع جميع الفاعلين في القطاع. ومن الواضح أن بداية تجسيد خارطة الطريق السياحة لـ2023-2026 بصدد إعطاء ثماره، و نحن على الطريق الصحيح لتجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية ديسمبر 2023".